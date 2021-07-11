В отношении жительницы Москвы которую полицейский выволок из МФЦ, завели уголовное дело

Ранее в МВД утверждали, что она напала на сотрудников ведомства.

Следствие считает, что действия Валентины Муженской подпадают под статью о применении насилия в отношении представителей власти. Об этом, не упоминая каких-либо других подробностей, «Новой газете» рассказал её адвокат Олег Ярошик. Источники издания также отметили, что москвичка должна будет явиться на допрос по этому делу 23-его июля.

Полиция задержала Муженскую 25-ого июня. Как заметно на видео, которые выложили в социальные сети очевидцы, сотрудник МВД выволок женщину из МФЦ, когда она была в бессознательном состоянии. Перед этим её жестко задержали, заломав руки.

По версии МВД, полицейские применили силу после того, как Муженская отказалась надевать маску. При этом по словам задержанной, она спустила маску из-за резкого приступа тошноты и обещала натянуть её обратно, когда подойдёт к окну специалиста. В МВД утверждают, что москвичка ударила по ноге одного сотрудника и укусила второго. Муженская этого не признаёт. Она также отмечала, что задержание произошло очень быстро и во время тех событий была в состоянии аффекта.

Уголовная статья о применении насилия к представителю власти предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, или до десяти лет, если вред, причинённый пострадавшим, расценивается как опасный для жизни.