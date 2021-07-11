МЧС предупреждает, что Краснодарский край, где недавно были наводнения, могут ждать пожары

В ведомстве отметили, что по прогнозу сегодня и завтра в регионе будет жара до 39 градусов.
2021-07-11T11:36:03+03:00
2021-07-11T11:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:36, 11 июля 2021
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