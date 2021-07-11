Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 15 июля в домах престарелых начнется повторная вакцинация

По ее словам, в них проживают 15 тысяч человек со средним возрастом старше 60 лет. Ракова подчеркнула, что благодаря прививкам среди них не было ни одного случая инфицирования коронавирусом, передает ТАСС.
2021-07-11T11:34:50+03:00
2021-07-11T11:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 11 июля 2021
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