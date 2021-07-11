Всемирный фонд дикой природы выявил загрязнение почти полутора тысяч километров рек Сибири из-за добычи золота

Организация ссылается на данные спутникового мониторинга. Эксперты изучили снимки территорий Красноярского края, Кемеровской области, Тувы и Хакасии. По их словам, сброс глины и песка в реки приводит к гибели рыб и животных, пишет издание РБК.
2021-07-11T11:33:54+03:00
2021-07-11T11:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 11 июля 2021
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