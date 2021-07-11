Президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала на выборах за избавление страны от воров

Ее слова приводит агентство ТАСС. В свою очередь, бывший президент и лидер партии социалистов Игорь Додон призвал голосовать против конфронтации и внешнего влияния. По мнению аналитиков, основная борьба за места в парламенте идет между партией, которая поддерживает президента Майю Санду, и блоком коммунистов и социалистов во главе с бывшими лидерами страны Владимиром Ворониным и Игорем Додоном.
2021-07-11T11:33:14+03:00
2021-07-11T11:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 11 июля 2021
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