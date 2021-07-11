В Москве продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом, но растет смертность

По свежим данным оперативного штаба, в столице за сутки выявили около 5400 новых случаев инфицирования, что на 5% меньше чем накануне. Вчера спад составлял 14%. При этом за сутки умерли 110 пациентов с коронавирусом. Накануне было 108 летальных исходов. В целом по России зафиксировали 749 смертей за сутки – вчера было 752, что стало максимальным значением за всю пандемию. Как подсчитало агентство ТАСС, в России впервые зарегистрировали больше 5 тысяч смертей из-за коронавируса за неделю.