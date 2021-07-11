Власти Гаити объявили о том, что президента Жовенеля Моиза пытали перед убийством

В произошедшем обвиняют наёмников из Колумбии.

Перед тем, как президент скончался от полученных ран, наёмники сначала его пытали. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC рассказал исполняющий обязанности премьер-министра республики Клод Жозеф. Он отметил, что никто не мог подумать, что в стране может произойти подобное покушение.

Как ранее объявляли представители гаитянских властей, в минувшую среду банда, состоящая преимущественно из отставных колумбийских военных, неизвестным образом попала в резиденцию президента в Порт-о-Пренсе и застрелила главу государства. Также тяжело ранена была и его супруга. По этому делу задержали более двадцати человек. Некоторые из нападавших до сих пор не найдены.

В то же время, колумбийская газета La Semana сообщает, что в последнее время глава охраны президента Гаити часто летал в Колумбию. По данным издания, как раз во время одного из таких визитов с наёмниками были согласованы окончательные детали покушения. Руководителя охраны должны будут допросить на следующей неделе.

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 2017-ого года. Он обещал бороться с коррупцией и привлечь в страну инвестиции.