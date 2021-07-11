Представителей Общественной наблюдательной комиссии Москвы не допустили к бывшему сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину

Его ранее этапировали из колонии в Оренбургской области в Москву.

Члены столичного ОНК приехали в СИЗО Лефортово, где сейчас находится Алексей Пичугин. С ним хотели встретиться, но сотрудники изолятора отказали. Предлог — заключённый должен пройти трёхнедельный карантин после этапирования. Они сослались на постановление главного санитарного врача ФСИН из-за коронавируса. Правозащитники сказали, что вакцинированы или уже переболели. Их доводы не приняли. Члены ОНК написали жалобу на действия работников ФСИН, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Пичугин в 2007-м году получил пожизненный срок по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа вину не признал. До этапирования он отбывал наказание в колонии строгого режима Черный лебедь в Оренбургской области. Этапировать в Москву его могли в рамках следственных действий для получения от него показаний против Михаила Ходорковского, пишет Новая газета. С 2015 года экс-глава ЮКОСа находится в статусе обвиняемого в организации убийства мэра Нефтеюганска и покушений. Ходорковский связал новое дело против него с выигранным бывшими акционерами ЮКОСа иском к России.

Обеспокоенность по поводу этапирования Пичугина высказали в ПАСЕ.