В Челябинской области начали выплачивать по 10 тысяч рублей пострадавшим от лесного пожара

Это сообщили в правительстве региона. По данным МЧС, в двух деревнях в пятницу сгорели более 70 строений, в том числе почти 50 жилых домов. Тем, кто частично лишился имущества, чиновники обещают выплатить по 50 тысяч рублей, в случае полной утраты – по 100 тысяч, передает ТАСС. Один человек погиб, около 20 обратились за медицинской помощью. В МЧС отметили, что пожар имел характер огненного шторма. В ведомстве заявили, что защитили от огня 1800 домов.