В Челябинской области начали выплачивать по 10 тысяч рублей пострадавшим от лесного пожара

Это сообщили в правительстве региона. По данным МЧС, в двух деревнях в пятницу сгорели более 70 строений, в том числе почти 50 жилых домов. Тем, кто частично лишился имущества, чиновники обещают выплатить по 50 тысяч рублей, в случае полной утраты – по 100 тысяч, передает ТАСС. Один человек погиб, около 20 обратились за медицинской помощью. В МЧС отметили, что пожар имел характер огненного шторма. В ведомстве заявили, что защитили от огня 1800 домов.
2021-07-11T11:02:53+03:00
2021-07-11T11:02:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:02, 11 июля 2021
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