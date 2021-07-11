Сингапур направил в Индонезию десантный корабль с медицинским кислородом

Это не первая поставка. В пятницу Сингапур отправил соседней стране два военно-транспортных самолета с медицинским оборудованием. Ранее власти Индонезии попросили международное сообщество о помощи из-за резкого роста числа заболевших на фоне распространения более заразного варианта коронавируса «дельта».