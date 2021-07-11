Сингапур направил в Индонезию десантный корабль с медицинским кислородом

Это не первая поставка. В пятницу Сингапур отправил соседней стране два военно-транспортных самолета с медицинским оборудованием. Ранее власти Индонезии попросили международное сообщество о помощи из-за резкого роста числа заболевших на фоне распространения более заразного варианта коронавируса «дельта».
2021-07-11T10:33:32+03:00
2021-07-11T10:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 11 июля 2021
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