В МЧС полагают, что Черное море очистится от грязи из-за наводнений в Краснодарском крае через три дня

За это время взвесь из песка и пыли должна осесть на дно, передает ТАСС. Из-за сильных дождей, который шли с 4 по 6 июля, на Кубани горные реки вышли из берегов, в зоне наводнения оказались сотни домов. Восемь человек погибли.
2021-07-11T10:32:49+03:00
2021-07-11T10:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 11 июля 2021
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