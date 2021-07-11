Грузинский телеканал сообщил о смерти своего оператора, которого избили противники ЛГБТ-сообщества

Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать, передает ТАСС. Оператор канала «ТВ Пирвели» был избит, когда освещал 5 июля выступления против проведения в Тбилиси гей-парада. Тогда пострадали около 50 журналистов.