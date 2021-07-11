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10:31, 11 июля 2021

В Москве прошли вакцинацию, по данным оперативного штаба, почти 70 тысяч мигрантов

Из них 24 тысячи получили прививки за четыре дня работы пункта вакцинации в «Лужниках». Услуга стоит для иностранцев 1300 рублей. Используют вакцину «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника».


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