Леонель Месси завоевал первый трофей в составе национальной сборной Аргентины

Аргентинцы стали обладателем Копа Америка.

Эпоха без титулов для одного из грандов мирового футбола продолжалась очень долго. В Кубке Америки Аргентина побеждала 28 лет назад, на чемпионате мира и того раньше – 35. Месси играет в сборной с 2005 года. Четырежды команда с ним в составе выходила в финал крупных турниров и все четыре матча проиграла, в том числе и на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. Именно с Бразилией аргентинцы и сыграли исторический финал. На 22 минуте Анхель ди Мария элегантно перебросил мяч через вратаря. Гол этот оказался единственным. Хотя мяч еще раз побывал в воротах, но не был засчитал из-за офсайда Ришарлисона. Блестяще сыграл вратарь аргентинцев Родригес, отбивший несколько сложных ударов. 1-0 и капитан сборной Аргентины Месси поднимает кубок над головой. Впервые в жизни.

Первоначально турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии, но по политическим и эпидемиологическим причинам бы перенесен в Бразилию.