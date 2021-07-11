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10:03, 11 июля 2021

Туркмения перебросила тяжёлую технику и вооружение к границе с Афганистаном

Это происходит на фоне приближения к республике талибов.
Состав с танками, пушками и бронетранспортёрами прибыл в приграничный город Серхетабад. О переброске тяжёлой техники сообщил портал Turkmen.news, зарегистрированный в Нидерландах. Офицеры эвакуировали свои семьи подальше от границы. Осведомлённый источник рассказал, что с территории Афганистана в ночь на пятницу доносились звуки мощных взрывов, также была слышна стрельба. Некоторые жители Серхетабада видели, как в сторону границы ехали военные мотоциклы и грузовики с солдатами в полной боевой экипировке. О переброске войск и техники из-за наступления талибов также сообщило агентство Хроника Туркменистана. За последние несколько суток в частях, расположенных на границе с Афганистаном, неоднократно объявляли боевую тревогу. Движение Талибан* — в России оно признано террористическим и запрещено, после выхода войск США и союзников из Афганистана за пару месяцев захватило большую часть страны. За последнюю неделю талибы по данным иранского агентства Mehr взяли под контроль ряд областей, которые граничат с Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Китаем и Пакистаном.

Власти Таджикистана в начале недели мобилизовали ещё 20 тысяч военных из-за ситуации на границе с Афганистаном. До этого подразделения афганской армии спасаясь от талибов несколько раз переходили таджикскую границу. Российский президент сказал, что готов
оказать республике необходимую поддержку.


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