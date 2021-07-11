В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы

Как отмечает немецкая медиакомпания «Дойче Велле», они могут привести к смене власти после почти 12-летнего правления Бойко Борисова, который ушел в отставку в мае. Протестное движение намерено отдать экс-премьера под суд за коррупцию и злоупотребления.
2021-07-11T10:02:41+03:00
2021-07-11T10:02:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:02, 11 июля 2021
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