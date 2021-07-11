Боец смешанного стиля Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье из-за перелома ноги

В конце первого раунда ирландец шагнул назад и упал. Порье присудили победу, болельщики в Лас-Вегасе стали его освистывать. Американский спортсмен сказал, что Макгрегор, вероятно, сломал ногу из его блока. Порье стал обязательным претендентом на титул в легком весе, которым владеет бразилец Чарльз Оливейра. Конор Макгрегор является одним из самых популярных и высокооплачиваемых участников Абсолютного бойцовского чемпионата.
2021-07-11T09:36:28+03:00
2021-07-11T09:36:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 11 июля 2021
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