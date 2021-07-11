В Молдавии проходят досрочные выборы в парламент

Согласно опросам, основная борьба развернется между Партией действия и солидарности, которая поддерживает президента Майю Санду, и блоком коммунистов и социалистов во главе с бывшими лидерами страны Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Завершится голосование в 21 час, через пару часов после этого должны объявить первые результаты.

