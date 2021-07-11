Бельгийские ученые встревожены случаем заражения сразу двумя вариантами коронавируса

Штаммы «альфа» и «бета», которые ранее называли британским и южноафриканским, нашли у 90-летней пациентки. Она умерла в марте, вскоре после госпитализации. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на исследование, будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний. Его авторы отмечают, что феномен заражения несколькими штаммами коронавируса недооценен и его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.
2021-07-11T09:32:04+03:00
2021-07-11T09:32:04+03:00
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09:32, 11 июля 2021
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