Бельгийские ученые встревожены случаем заражения сразу двумя вариантами коронавируса

Штаммы «альфа» и «бета», которые ранее называли британским и южноафриканским, нашли у 90-летней пациентки. Она умерла в марте, вскоре после госпитализации. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на исследование, будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний. Его авторы отмечают, что феномен заражения несколькими штаммами коронавируса недооценен и его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.