Сергей Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости коронавирусом

По словам мэра, сейчас наблюдается некоторое снижение. При этом Собянин добавил, что столица переживает сложные времена, передает РИА Новости. Накануне в столичном оперативном штабе сообщили, что за сутки были выявлены около 5700 новых заболевших, что примерно на 14% меньше, чем днем ранее. При этом смертность остается высокой и превышает в Москве 100 летальных исходов от коронавируса в сутки.
2021-07-11T09:31:30+03:00
2021-07-11T09:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 11 июля 2021
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