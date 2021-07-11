Сергей Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости коронавирусом

По словам мэра, сейчас наблюдается некоторое снижение. При этом Собянин добавил, что столица переживает сложные времена, передает РИА Новости. Накануне в столичном оперативном штабе сообщили, что за сутки были выявлены около 5700 новых заболевших, что примерно на 14% меньше, чем днем ранее. При этом смертность остается высокой и превышает в Москве 100 летальных исходов от коронавируса в сутки.