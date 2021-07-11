Страны ЕС, по словам главы Еврокомиссии, могут полностью привить до 70% взрослого населения сообщества

Страны ЕС, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, могут полностью привить до 70% взрослого населения сообщества.

Европейский союз сдержал своё слово. В эти выходные мы доставили достаточное количество вакцин в государства-члены ЕС. Наша кампания по вакцинации значительно ускорилась с начала года. Наш совместный подход увенчался успехом. Потому что мы выйдем из этого кризиса только вместе. Но Ковид-19 ещё не побеждён. Мы готовы поставлять больше вакцин, в том числе против новых штаммов. Теперь наши страны должны сделать всё возможное для увеличения вакцинации. Только тогда мы будем в безопасности.

Фон дер Ляйен добавила, что к сегодняшнему дню будет распределено около 500 миллионов доз, чтобы Евросоюз смог обеспечить вакцинацию.

