Досрочные парламентские выборы пройдут сегодня в Молдавии

Опросы показывают, что лидирует пропрезидентская партия, которая придерживается ориентации на Евросоюз. Следом идут социалисты и коммунисты, которые занимают пророссийские позиции. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член фракции «Единая Россия» Константин Затулин сказал «Эху», что власти России, по его мнению, будут искать точки соприкосновения с Молдавией вне зависимости от результатов выборов.

Константин Затулин добавил, что в случае победы сил Майи Санду и обсуждения объединения с Румынией есть вероятность, что Молдавия перестанет существовать как самостоятельное государство.

