Фан-зона для болельщиков Чемпионата Европы по футболу продолжает свою работу в Петербурге, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

В ожидании матчей гости могут посмотреть на Дворцовой площади шоу «Мосты времени» с сюжетами о лучших моментах из истории чемпионата Европы. Заполняемость зоны ограничили до 3 тыс. человек. Напомню, ранее руководство Эрмитажа кртиковалр, как Организовали работу этой фанзоны. В заявлении на официальном сайте музея отмечалось, что, цитирую, «возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу». Конец цитаты. Отмечу, До конца чемпионата для болельщиков также продолжают работу фан-зона на Конюшенной площади и площадка в спорткомплексе «Юбилейный». При этом в городе регистрируют несколько сотен заболевших в день, и ростет количество выздоровевших, но при этом заняты порядка 10 тысяч коек. Когда журналисты обратили на это внимание, количестве выздоровевших неожиданно упало с почти 4 тысяч до 52 человек . Также издание фонтанка ру сообщало, что петерьургскийи4рематорийине 3спевант сжигать покойник. Силльный никакие комментировал эту информацию

Ранее Смольный ввёл новые антикоронавирусные ограничения. Однако они вступят в силу только со следующей недели.