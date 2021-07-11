В финальном матче чемпионата Европы по футболу на стадионе Уэмбли в Лондоне встретятся сборные Англии и Италии

Италия приобрела миллионы новых поклонников по окончании полуфинала с участием Англии и Дании. Очень многие посчитали, что победный гол англичане забили после несправедливо назначенного пенальти, обвинив в этом самих островитян. Тем не менее, в финале все же выступит именно команда Гаррета Саутгейта. Итальянцам тоже пришлось играть с Испанией 120 минут, а потом еще и бить пенальти. Кстати, до серии пенальти англичанам лучше не доводить. Обычно они превращаются для команды в ночной кошмар. Именно так они и уступили Италии в четвертьфинале Евро 2012. Два года спустя, на чемпионате мира в группе снова победили итальянцы 2-1, но обе команда при этом в плей-офф не попали. На этот раз обе сборные выглядят мощными и сбалансированными командами. Итальянца отдыхали на сутки больше, но их соперники феноменально готовы физически.

Финальный матч Чемпионата Европы по футболу Англия – Италия начнется в 22 часа. Трансляция на Первом канале