В Германии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за хакерской атаки

Это произошло в округе Анхальт-Биттерфельд на востоке страны. Хакеры атаковали компьютерную систему района, из-за чего работа администрации округа была парализована, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В результате местные власти не могут выплатить какие-либо социальные пособия. Режим ЧС объявили для оперативного реагирования на ситуацию. Специалистам теперь предстоит нейтрализовать вирус и перестроить инфраструктуру.