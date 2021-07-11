Внеочередные парламентские выборы пройдут сегодня в Болгарии

Предыдущее голосование состоялось в апреле, однако ни одна из партий не смогла сформировать правящую коалицию. Местная пресса пишет, что в этот раз партия «ГЕРБ» действующего премьераможет проиграть новой политической силе под названием «Есть такой народ», которая появилась лишь в прошлом году. Выборы проходят на фоне критики нынешнего правительства. Власти обвиняют в неспособности обуздать коррупцию, справиться с обнищанием населения, провести судебную реформу.
2021-07-11T08:33:17+03:00
2021-07-11T08:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 11 июля 2021
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