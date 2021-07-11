Внеочередные парламентские выборы пройдут сегодня в Болгарии

Предыдущее голосование состоялось в апреле, однако ни одна из партий не смогла сформировать правящую коалицию. Местная пресса пишет, что в этот раз партия «ГЕРБ» действующего премьераможет проиграть новой политической силе под названием «Есть такой народ», которая появилась лишь в прошлом году. Выборы проходят на фоне критики нынешнего правительства. Власти обвиняют в неспособности обуздать коррупцию, справиться с обнищанием населения, провести судебную реформу.