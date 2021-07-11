Сегодня вспоминают жертв резни в Сребренице

Это самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. Об этом событии – Ирина Кучеренко

Обычно в этот день на траурные церемонии в Сребренице собираются десятки тысяч человек. Родственники убитых молятся о погибших. Сегодня завершится трехдневный «марш мира и памяти», который традиционно проходит в Боснии и Герцеговине в годовщину трагедии. В 100-километровый путь, по маршруту, которым 26 лет назад жители Сребреницы бежали из захваченного города, отправились около трёх тысяч человек. Среди них — выжившие во время расправы и потомки жертв. Участники шествия призывают человечество не повторять ошибок прошлого.

Массовое убийство местных жителей, в основном мужчин, произошло в июле 1995 года в ходе распада Югославии. Во время Боснийской войны в Сребреницу вошла армия Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича. Согласно выводам Международного трибунала по бывшей Югославии, их жертвами стали порядка 8 тысяч боснийских мусульман. Суд признал это геноцидом и обвинил в причастности к нему почти 20 человек. Младича назвали инициатором преступления и приговорили к пожизненному заключению.

Парламент Сербии также осудил резню, но отказался признавать её геноцидом.