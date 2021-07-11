Очередная партия вакцины от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве всего за один день

На сайте мэрии сообщается. что сейчас ее нет в наличии, также как и «ЭпивакКороны». Еще утром в субботу в столичном руководстве объявили, что партия «КовиВака» поступила в 14 прививочных пунктов. Москвичи выстроились в очередях к этим павильонам несмотря на жару.

В столичном парке Горького пришлось ждать несколько часов. Как рассказала «Эху» москвичка Элла, процесс вакцинации, по ее мнению, в начале был плохо организован, а препарата на всех попросту может не хватить.

Элла добавила, что во второй половине дня организация улучшилась: людей стали просить надеть маски и соблюдать дистанцию, а также предложили воду.

«КовиВак» отличается от других вакцин тем, что содержит цельный, но при этом убитый коронавирус. В Москву уже приходили несколько партий вакцины, и довольно быстро они заканчивались.