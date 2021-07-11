Очередная партия вакцины от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве всего за один день

На сайте мэрии сообщается, что сейчас ее нет в наличии, также как и «ЭпивакКороны». Еще утром в субботу в столичном руководстве объявили, что партия «КовиВака» поступила в 14 прививочных пунктов. Москвичи выстроились в очередях к этим павильонам несмотря на жару.