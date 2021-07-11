Очередная партия вакцины от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве всего за один день

На сайте мэрии сообщается, что сейчас ее нет в наличии, также как и «ЭпивакКороны». Еще утром в субботу в столичном руководстве объявили, что партия «КовиВака» поступила в 14 прививочных пунктов. Москвичи выстроились в очередях к этим павильонам несмотря на жару.
2021-07-11T07:34:08+03:00
2021-07-11T07:34:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 11 июля 2021
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