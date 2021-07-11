Один из членов «Яблока» потребовал от руководства партии исключить из ее рядов Григория Явлинского

Активист нижегородского отделения Алексей Садомовский считает, что недавними высказываниями в адрес сторонников Алексея Навального основатель партии нанёс ей «политический ущерб», и таким образом нарушил устав.

Явлинский ранее предложил тем, кто поддерживает оппозиционного политика, не голосовать за кандидатов от «Яблока». На днях в эфире «Эха» основатель партии пояснил, что имел в виду.

В пресс-службе «Яблока» ответили интернет-изданию Znak.com, что каждый член партии имеет право обращаться в руководящие органы. В то же время, обращают внимание журналисты, по уставу вопрос о членстве Явлинского должен рассматривать партийный съезд.