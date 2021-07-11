Досрочные парламентские выборы проходят в Молдавии

Президент республики Молдова Майя Санду, которая добивалась этого голосования, призвала граждан прийти на избирательные участки: «Вместе мы много лет боремся с воровством. Мы прошли длинный и трудный путь. Наш долг – пойти до конца и избавить страну от воров. В воскресенье мы должны пойти на выборы, чтобы не дать коррумпированным властям контролировать следующий парламент. Каждый голос важен в нашей борьбе за порядок, благополучие и справедливость. В воскресенье, 11 июля, кроме посещения церкви, родственников, матчей, прошу вас ответственно и уверенно пройти по важной дороге – дороге к избирательному участку. Это дорога к нашему благополучному будущему».

Санду объявила о роспуске парламента после того, как законодательный орган не мог утвердить новый состав правительства. В нынешнем составе парламента большинство составляют оппоненты президента.

Бывший молдавский президент, лидер социалистов Игорь Додон призвал своих сторонников отдать свой голос за тех, кто, по его словам, делом доказал, что служит только республике, а не внешним силам.

Додон попросил единомышленников готовиться к бессрочным протестам и стоять до тех пор, пока не будет обеспечено право всех на голосование.

