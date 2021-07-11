Пожары в двух районах Челябинской области локализованы на площади 14 тыс. га

Пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализованы на площади 14 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС подчеркнули, что обстановку с природными пожарами в Челябинской области удалось стабилизировать. По прогнозу Росгидромета, в течение дня в пострадавших от лесных пожаров районах ожидаются обильные осадки.