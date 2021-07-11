Россияне стали реже расплачиваться в интернете с помощью банковских карт, передает агентство ТАСС

По подсчетам специалистов одного из российских банков, доля таких покупок в первом полугодии прошлого года составляла две трети. Сейчас она сократилась до 40%. Выросло число покупок с оплатой по специальному коду через Систему быстрых платежей, говорят эксперты. Кроме того, снизилась сумма среднего чека с 2 тысяч рублей в 2019 году до чуть более 1200 в нынешнем.