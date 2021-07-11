Власти Кубы из-за коронавируса ужесточают требования к въезжающим

Теперь туристы, которые путешествуют самостоятельно, а также кубинцы по прилету должны будут находится две недели на карантине. Ранее срок изоляции составлял семь дней, передает агентство ТАСС. В отношении туристов, приезжающих на курорты по путевкам, норма не действует. По прилете им делают тесты на коронавирус. В случае положительного результата таких туристов изолируют, пока новый тест не будет отрицательным.