Власти Кубы из-за коронавируса ужесточают требования к въезжающим

Теперь туристы, которые путешествуют самостоятельно, а также кубинцы по прилету должны будут находится две недели на карантине. Ранее срок изоляции составлял семь дней, передает агентство ТАСС. В отношении туристов, приезжающих на курорты по путевкам, норма не действует. По прилете им делают тесты на коронавирус. В случае положительного результата таких туристов изолируют, пока новый тест не будет отрицательным.
2021-07-11T06:36:44+03:00
2021-07-11T06:36:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869100-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:36, 11 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…