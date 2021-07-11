Начальник охраны убитого президента Гаити, по некоторым данным, совершал частые визиты в Колумбию

Он прилетал в эту республику незадолго до покушения, пишет колумбийская газета Semana. Гаитянская полиция ранее сообщила о задержании 26 колумбийцев по подозрению в причастности к убийству Жовенеля Моиза. Издание утверждает, что в те дни, когда начальник охраны президента Гаити находился на континенте, были согласованы окончательные детали покушения.
2021-07-11T06:35:46+03:00
2021-07-11T06:35:46+03:00
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06:35, 11 июля 2021
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