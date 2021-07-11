Взрыв прогремел на базе американских военных на востоке Сирии, утверждает местное агентство САНА. Предположительно, причиной взрыва стал минометный снаряд. По данным агентства, речь идет о газовом заводе в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Пентагоне, что группа американских военнослужащих подверглась там обстрелу. Никто не пострадал, техника не повреждена.