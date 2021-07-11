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06:35, 11 июля 2021

Взрыв прогремел на базе американских военных на востоке Сирии

Взрыв прогремел на базе американских военных на востоке Сирии, утверждает местное агентство САНА. Предположительно, причиной взрыва стал минометный снаряд. По данным агентства, речь идет о газовом заводе в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Пентагоне, что группа американских военнослужащих подверглась там обстрелу. Никто не пострадал, техника не повреждена. 


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