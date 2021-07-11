Суд египетского Исмаилия рассмотрит дело о выплате компенсаций Суэцкому каналу владельцем контейнеровоза Эвер Гивен

Суд египетского города Исмаилия по имущественным и хозяйственным вопросам рассмотрит дело о выплате компенсаций Суэцкому каналу компанией-владельцем контейнеровоза Эвер Гивен, заблокировавшем русло артерии на шесть дней.

Слушания откладывали три раза, давая возможность сторонам договорится, что в итоге и удалось сделать. В среду администрация канала и судовладельцы завизировали мировое соглашение, условия которого не разглашаются, но источники сообщают, что канал получит частями более 500 миллионов долларов, а также современный катер-буксир. После того как документ скрепили подписями, судно освободили и оно продолжило путь в Роттердам. Напомним, что Эвер Гивен блокировал движение судов, перегородив Суэцкий канал почти на неделю после того, как сел на мель из-за сильного ветра. Миллионы тонн грузов не смогли попасть к потребителям, канал потерпел убытки на миллиард долларов. Многим пришлось использовать исторически традиционный путь через южную оконечность ЮАР.

Сейчас судоходство в Суэцком канале восстановлено. В день в оба направления он пропускает около 60 судов.