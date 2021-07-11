У Росгвардии могут появиться собственные казачьи подразделения

Президент Владимир Путин одобрил соответствующую инициативу, утверждает полпред в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка.

Военный эксперт Александр Гольц уверен, что это связано с опасениями властей по поводу возможного общественного недовольства.

Гольц полагает, что внешние опасности волнуют власть меньше, чем угроза со стороны собственных жителей.

Казаков предлагается привлекать к охране государственных объектов и порядка. Подобные структуры должны появиться сначала на Северном Кавказе, а потом практику распространят на всю Россию.