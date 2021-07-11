Досрочные выборы в парламент состоятся сегодня в Молдавии

Их проведения добивалась президент республики Майя Санду.

Эксперты утверждают, что в результате сегодняшних выборов в парламенте могут произойти значительные изменения. Так, Институт общественных политик Кишенева провёл опрос, согласно которому большинство, то есть около 43-ёх процентов, намерено отдать голоса за партию «Действие и солидарность», которую основала действующий президент Майя Санду. Учитывая, что Молдавия – это парламентская республика, без поддержки правительства и депутатов главе государства будет затруднительно проводить свою политику, а именно – пустить страну по европейской модели развития и вступить в ЕС.

Против партии главы государства выступает блок коммунистов и социалистов. Его сформировали два бывших президента – коммунист Владимир Воронин, он руководил страной с 2001-ого по 2009-ый годы, и предыдущий президент Игорь Додон. Их блок намерен добиваться того, чтобы Молдавия вступила в Евразийский экономический союз.

На прошлой неделе блок коммунистов и социалистов предложил дебаты партии ПДС. В партии отказались и пообещали предать политических оппонентов суду после выборов.