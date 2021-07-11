Футболисты Аргентины впервые за 28 лет завоевали Кубок Америки

В финале первенства в Рио-де-Жанейро они обыграли Бразилию со счетом 1:0. Команда Аргентины в 15-й раз выиграла Кубок и сравнялась по этому показателю с рекордсменом турнира — сборной Уругвая. Для капитана аргентинцев Лионеля Месси это первый значимый трофей в составе национальной команды.