Финал чемпионата Европы по футболу пройдет сегодня в Лондоне

Вечером на стадионе «Уэмбли» встречаются сборные Англии и Италии. Спортивный обозреватель «Эха» Алексей Дурново считает фаворитами именно хозяева поля.

Дурново добавил, что команда Италии собрана недавно, о них мало информации, и подготовиться к игре с ними труднее. Также он отметил колоссальную самоотдачу итальянской сборной.