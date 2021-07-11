Вечером на стадионе «Уэмбли» встречаются сборные Англии и Италии. Спортивный обозреватель «Эха» Алексей Дурново считает фаворитами именно хозяева поля.
Дурново добавил, что команда Италии собрана недавно, о них мало информации, и подготовиться к игре с ними труднее. Также он отметил колоссальную самоотдачу итальянской сборной.
Финал чемпионата Европы по футболу пройдет сегодня в Лондоне
Вечером на стадионе «Уэмбли» встречаются сборные Англии и Италии. Спортивный обозреватель «Эха» Алексей Дурново считает фаворитами именно хозяева поля.