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06:09, 11 июля 2021

Финал чемпионата Европы по футболу пройдет сегодня в Лондоне

Вечером на стадионе «Уэмбли» встречаются сборные Англии и Италии. Спортивный обозреватель «Эха» Алексей Дурново считает фаворитами именно хозяева поля.
Дурново добавил, что команда Италии собрана недавно, о них мало информации, и подготовиться к игре с ними труднее. Также он отметил колоссальную самоотдачу итальянской сборной.


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