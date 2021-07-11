Жара в столичном регионе на следующей неделе может только усилиться, говорят в Гидрометцентре

Температура воздуха может достичь 34 и даже 35 градусов. Такая ситуация ожидается со вторника-среды, передает агентство ТАСС. При это на южных курортах страны, скорее всего, будет не больше 30-ти. Аномальная жара, по всей вероятности, продлится в Москве до конца следующей недели. При этом она будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации.