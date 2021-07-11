МВД России продлило мораторий на вынесение решений о нежелательности пребывания иностранных граждан

Пока что до конца сентября, рассказали в ведомстве агентству ТАСС. Мораторий ввели по указу президента о послаблениях в отношении мигрантов на фоне пандемии коронавируса. Как пояснили в министерстве, мораторий не распространяется на тех, кто освобождается из мест лишения свободы, а также тех, кто нарушил законодательство о государственной границе. Кроме того, он не действует в отношении иностранцев которых признали угрозой национальной безопасности страны.
2021-07-11T05:05:16+03:00
2021-07-11T05:05:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 11 июля 2021
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