МВД России продлило мораторий на вынесение решений о нежелательности пребывания иностранных граждан

Пока что до конца сентября, рассказали в ведомстве агентству ТАСС. Мораторий ввели по указу президента о послаблениях в отношении мигрантов на фоне пандемии коронавируса. Как пояснили в министерстве, мораторий не распространяется на тех, кто освобождается из мест лишения свободы, а также тех, кто нарушил законодательство о государственной границе. Кроме того, он не действует в отношении иностранцев которых признали угрозой национальной безопасности страны.