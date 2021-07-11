Агентство ЕС по контролю границ планирует вдвое увеличить масштаб операции на границе Литвы с Белоруссией

Это связано с ростом нелегальной миграции. В частности, Frontex собирается предоставить Вильнюсу специалистов по сбору данных о незаконных пересечениях границы. Также агентство поддерживает обмен оперативной информацией. Ранее на границу были отправлены 10 сотрудников и несколько патрульных автомобилей. Рост числа нелегальных мигрантов с территории Белоруссии наблюдается после того, как официальный Минск объявил, что в ответ на новые санкции не будет сдерживать поток нелегалов в Европу. В Брюсселе в то же время подозревают белорусские власти в причастности к ухудшению ситуации.