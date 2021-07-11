Белоруссию покинула журналист, которая выразила поддержку арестованному Роману Протасевичу на брифинге в Минске

Корреспондент агентства «Белапан» Татьяна Коровенкова подтвердила, что приняла такое решение из соображений безопасности, пишет интернет-издание «Медиазона». На днях белорусские силовики провели обыски у трех десятков белорусских журналистов. А также в редакциях нескольких независимых СМИ. Коровенкова присутствовала на пресс-конференции белорусского МИДа, где выступал арестованный оппозиционер. Журналист сказала, что не верит ничему из сказанного Протасевичем, и уверена, что он говорил под давлением.
2021-07-11T05:04:10+03:00
2021-07-11T05:04:10+03:00
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05:04, 11 июля 2021
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