Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти победила в финале турнира в Уимблдоне

Она обыграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову. Для Барти это вторая победа в турнире серии Большого шлема. В 2019 году она выиграла Открытый чемпионат Франции. Сегодня определится победитель Уимблдона у мужчин. В финале встречаются действующий чемпион, серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини.
2021-07-11T04:06:25+03:00
2021-07-11T04:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 11 июля 2021
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