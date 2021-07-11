Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти победила в финале турнира в Уимблдоне

Она обыграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову. Для Барти это вторая победа в турнире серии Большого шлема. В 2019 году она выиграла Открытый чемпионат Франции. Сегодня определится победитель Уимблдона у мужчин. В финале встречаются действующий чемпион, серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини.