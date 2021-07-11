Казачьи подразделения могут появиться в составе Росгвардии

Президент Владимир Путин, как сообщается, поддержал соответствующую инициативу. Такие подразделения могут находиться по месту их дислокации, передает агентство ТАСС. С идеей привлекать казаков к охране и защите государственных объектов и охране порядка выступал ранее полпред президента в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка. Предполагалось, что подобные структуры появятся сначала на Северном Кавказе, а потом практику распространят на всю Россию.
2021-07-11T04:05:57+03:00
2021-07-11T04:05:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 11 июля 2021
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