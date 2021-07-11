Бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин находится в московском СИЗО «Лефортово», подтвердили в ОНК города

Пока что представители комиссии не могут встретиться с ним, администрация изолятора объясняет это тем, что осужденный находится на карантине. По данным источника агентства ТАСС, Пичугина этапировали из колонии для осужденных на пожизненный срок в Москву для допроса по делу бывшего главы нефтяной компании Михаила Ходорковского. При этом в течение некоторого времени о местонахождении бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа не сообщали ни его адвокатам ни родным.
2021-07-11T04:05:30+03:00
2021-07-11T04:05:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 11 июля 2021
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