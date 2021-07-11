Бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин находится в московском СИЗО «Лефортово», подтвердили в ОНК города

Пока что представители комиссии не могут встретиться с ним, администрация изолятора объясняет это тем, что осужденный находится на карантине. По данным источника агентства ТАСС, Пичугина этапировали из колонии для осужденных на пожизненный срок в Москву для допроса по делу бывшего главы нефтяной компании Михаила Ходорковского. При этом в течение некоторого времени о местонахождении бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа не сообщали ни его адвокатам ни родным.