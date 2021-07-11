В Германии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за хакерской атаки

Это произошло в округе Анхальт-Биттерфельд на востоке страны. Хакеры атаковали компьютерную систему района, из-за чего работа администрации округа была парализована, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В результате местные власти не могут выплатить какие-либо социальные пособия. Режим ЧС объявили для оперативного реагирования на ситуацию. Специалистам теперь предстоит нейтрализовать вирус и перестроить инфраструктуру.
2021-07-11T04:04:56+03:00
2021-07-11T04:04:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 11 июля 2021
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