Королева Великобритании Елизавета II пожелала сборной Англии удачи в финале чемпионата Европы по футболу

Игра с командой Италии пройдет этим вечером в Лондоне. В своем послании королева вспомнила, как 55 лет назад награждала английскую национальную команду после победы на чемпионате мира. От лица королевской семьи и от себя лично она поздравила футболистов с выходом в финал. Для англичан это самая высокая позиция, которой они добивались на европейском первенстве.